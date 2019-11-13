Pendik'te yangın paniği, 3 kişi dumandan etkilendi

Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA

Pendik'te 5 katlı bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan 2 kişi yangına müdahale ederken dumandan etkilendi. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Pendik Güzelyalı Mahallesi Lodos Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın 3.katında saat 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ramazan Asil ve Önder Asil yangın sırasında evde uyuyorlardı. Bu sırada yangın çıktığını fark eden komşuları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay sırasında üst katta bulunan Aliye Asil ise evinin yandığını öğrenince eve geldi. Uyuyan eşi ve oğlunu uyandırdı. Baba ve oğul, evde bulunan damacanalarla yangına müdahale etmeye çalıştı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evde bulunan 3 kişiyi dışarı çıkartarak yangına müdahale etti. Ramazan Asil, Yangına kendim müdahale etmeye çalıştım. İtfaiyeye komşum haber vermiş sağ olsun. Damacanayla müdahale ettik yangına, oğlum vardı. Dumandan etkilendim biraz da yangına yakından müdahale ettim. Astım rahatsızlığım var dedi.

Yangını itfaiye ekiplerine haber veren apartman sakini Ayşe Kalafat, 'Yangını gördüğüm anda hemen itfaiyeyi aradım. Komşuların sesini duydum eşime de dedim ki 'hemen koş yangın var dairede.' Binanın sahibi de üst katta oturuyor. Onu da aradım. Alt katta yangın var komşunuzun evi yanıyor diye. O sırada alt komşu da ondaymış meğerse. İçeri girildi. Önce doğalgaz ve elektrik kapatılıp müdahale edilmeye çalışıldı. Ama çok içeri giremedim. Şu anda boğazım yanıyor. Çok şükür bir can kaybı yok. Maddi hasar var o da çok önemli değil. Çok teşekkür ediyorum itfaiye zamanında çok çok erken geldiler. 5 dakika içinde geldiler. Evin babası biraz rahatsız o etkilendi şeklinde konuştu.