Pendik'te yangının tahribatı gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika

Pendik'te yangının tahribatı gün ağarınca ortaya çıktı

Pendik Kurtdoğmuş mevkiinde ormanda çıkan yangın yaklaşık 4 saat sonra ekiplerin yoğun çalışması sonrası kontrol altına alındı.

Pendik Kurtdoğmuş mevkiinde ormanda çıkan yangın yaklaşık 4 saat sonra ekiplerin yoğun çalışması sonrası kontrol altına alındı. Orman yangının yol açtığı tahribat ise gün ağarınca ortaya çıktı. Yangının çıktığı alan havadan görüntülendi.

Pendik'te Kurtdoğmuş mevkinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı gece saat 03.00 sularında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangını söndürme çalışmalarında 7 ilçeden çok sayıda itfaiye personeli görev yaparken, yangında yüzlerce ağaç kül oldu.

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ile çevre belediye itfaiye ekipleri, Kurtdoğmuş ormanında etkili olan alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı. Yaklaşık 4 saat süren ve yaklaşık 10 hektarlık alanda etkili olan yangın, kontrol altına alındı. Helikopterlerin alanda soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıktığı ormanlık alan drone ile havadan görüntülendi.

TAHRİBAT GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Gece saatlerinde başlayan yangın, sabaha karşı kontrol altına alındı. Sabah saatleri itibariyle soğutma çalışmalarına başlanıldı. Yangının kontrol altına alınması sonrasında meydana gelen tahribatta ortaya çıktı. Bunun yanı sıra, ekipler yeni bir yangının başlamaması için önlemlerini alırken, yangın kontrol altına alındı.

Yanan yaklaşık 10 hektarlık alanın karadan ve havadan görüntülerinde yangının ne kadar etkili olduğunu gözler önüne serdi. Havadan Drone ile çekilen görüntülerde yangının gece boyu ne kadar bir alanı kül ettiği görülüyor.

(Aykut Zor - Cüneyt Sevindik/İHA)

Pendik'te yangının tahribatı gün ağarınca ortaya çıktı
Pendik'te yangının tahribatı gün ağarınca ortaya çıktı
Pendik'te yangının tahribatı gün ağarınca ortaya çıktı
Pendik'te yangının tahribatı gün ağarınca ortaya çıktı
Pendik'te yangının tahribatı gün ağarınca ortaya çıktı
Pendik'te yangının tahribatı gün ağarınca ortaya çıktı
Pendik'te yangının tahribatı gün ağarınca ortaya çıktı
Pendik'te yangının tahribatı gün ağarınca ortaya çıktı
Pendik'te yangının tahribatı gün ağarınca ortaya çıktı
Pendik'te yangının tahribatı gün ağarınca ortaya çıktı
Pendik'te yangının tahribatı gün ağarınca ortaya çıktı
Pendik'te yangının tahribatı gün ağarınca ortaya çıktı
Pendik'te yangının tahribatı gün ağarınca ortaya çıktı

İtfaiye, Yangın, Pendik, ihbar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 08:25 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te yangının tahribatı gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika

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