Son Dakika Haberleri: Pendik'te Yapı Malzemesi Satan Firmaya Ait Kepçe Kundaklandı İddiası

Pendik'te Yapı Malzemesi Satan Firmaya Ait Kepçe Kundaklandı İddiası

1 saat önce

Pendik'de yapı malzemesi satan bir firmaya ait kepçe iddiaya göre kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı.

Pendik'te Yapı Malzemesi Satan Firmaya Ait Kepçe Kundaklandı İddiası, System.String[]
Pendik'de yapı malzemesi satan bir firmaya ait kepçe iddiaya göre kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı.

Edinilen bilgilere göre, Pendik Kavakpınar Mahallesi Abdiipekci Caddesin'de yapı malzemeleri satan bir firmaya ait park halindeki kepçe kimliği bilinmeyen kişilerce ateşe verildi. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yanan kepçeye müdahale ederek alevleri söndürdü. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelilerin kimliğini belirlemek için çevredeki binalara ait güvenlik kamerası görüntülerini alarak olay yerinde inceleme başlattı. Alevlerin sıçraması sonucu yapı malzemelerinin de bir kısmının yandığı görüldü.

Firma sahibi Abdülcebbar Bilici, "Gece 12.00 gibi komşular bize bilgi vererek kepçenin yandığını söylediler. Biz dışarı çıkana kadar komşular polis ve itfaiyeye haber vermiş. Kepçenin kundaklandığı söyleniyor. Burada kameralar var ama orayı tam göremiyor. Yanma kabinde olduğu için benzin dökülerek kundaklandığı söyleniyor" dedi.

Firma sahibinin oğlu Hüseyin Bilici ise, "Burada kepçemiz vardı. Yandığını komşular haber verdiler. Ne olduğunu tam bilmiyoruz ama kundaklama olabilir" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 09:03 Kaynak: İHA

Polis, Pendik, 3. Sayfa
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