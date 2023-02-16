Pendik'te yardım tırının görevlisine silahla ateş açan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Pendik'te yardım tırının görevlisine silahla ateş açan şüpheli tutuklandı

16.02.2023 20:27

Pendik'te yardım tırının görevlisine silahla ateş açan şüpheli tutuklandı Pendik'te deprem yardımları yüklenen tırın görevlisine, yolu kapattığı gerekçesiyle çıkan yol verme kavgasında silahla kurşun yağdıran şüpheli tutuklandı.

Pendik'te yardım tırının görevlisine silahla ateş açan şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - Pendik'te deprem yardımları yüklenen tırın görevlisine, yolu kapattığı gerekçesiyle çıkan yol verme kavgasında silahla kurşun yağdıran şüpheli tutuklandı. Şüpheli hakimlikteki sorgusunda, "Olay günü yolun kapalı olduğunu gördüm. Şoförle yol verme konusunda inatlaştık. Kafam atınca silahı çektim, mermiyi ağzına verdim" dedi.

Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, deprem bölgesine gönderilmek üzere hazırlanan yardım malzemelerinin tıra yüklendiği sırada, lüks otomobil sürücüsü Ömer A. ile yanındaki şahıs, tırın yanındaki kişilerle yol kapatma meselesi yüzünden tartışmıştı. Bir süre sonra plakasını söktükleri otomobille olay yerine gelen şüphelilerden Ömer A., silahıyla tırın yanında bulunan görevli Murat E.'ye kurşun yağdırmıştı. Bacağından yaralanan Murat E. hastaneye kaldırılırken, olayın ardından kaçan şüpheliler ise gözaltına alınmıştı.

"Kafam atınca silahı çektim, mermiyi ağzına verdim"

Şüpheli Ömer A., emniyetteki işlemlerinin ardından Kartaldaki Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi. Şüpheli hakimlikteki sorgusunda, "Olay günü yolun kapalı olduğunu gördüm, karşıdaki şoförle yol verme konusunda inatlaştık, o ara ağız dalaşımız oldu. Daha sonra araçlardan indik, olay yerinin yanı dernekmiş, kalabalık vardı. Ben de kafam atınca silahı çektim, mermiyi ağzına verdim. Şikayetçi de oradaki kalabalık grubun içindeydi. Şikayetçinin içinde bulunduğu grup küfür etti. Üzerime geldiler, şikayetçi üzerime gelmeye devam edince yere doğru ateş ettim. Üzerime gelmemeleri için sıktım, kastım yoktur. Bir anlamda kendimi kalabalıktan korumak için ateş ettim, pişmanım, serbest kalmayı talep ederim" dedi.

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Ömer A.'nın "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Kaynak: İHA
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Fevzi Çakmak Mahallesi, Pendik, Ömer, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te yardım tırının görevlisine silahla ateş açan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pendik'te yardım tırının görevlisine silahla ateş açan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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