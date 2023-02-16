Pendik'te yardım tırının görevlisine silahlı saldırı anı kamerada - Son Dakika
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Pendik'te yardım tırının görevlisine silahlı saldırı anı kamerada

16.02.2023 16:57

Pendik'te yardım tırının görevlisine silahlı saldırı anı kamerada Pendik'te deprem yardımlarının yüklendiği tırın yolu kapattığı gerekçesiyle çıkan yol verme kavgasının görüntüleri ortaya çıktı.

Pendik'te yardım tırının görevlisine silahlı saldırı anı kamerada

İSTANBUL - Pendik'te deprem yardımlarının yüklendiği tırın yolu kapattığı gerekçesiyle çıkan yol verme kavgasının görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerden birinin yardım malzemeleri yüklenen tırının görevlisine silahla ateş ettiği, ardından olay yerinden kaçtığı görülüyor.

Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, deprem bölgesine gönderilmek üzere hazırlanan yardım malzemelerinin tıra yüklendiği sırada, lüks otomobil sürücüsü ile yanındaki şahıs, tırın yanındaki kişilerle yol verme meselesi yüzünden tartışmıştı. Bir süre sonra plakasını söktükleri otomobille olay yerine gelen şüphelilerden biri silahıyla tırın yanında bulunan görevli Murat E.'ye kurşun yağdırmıştı. Bacağından yaralanan Murat E. hastaneye kaldırılırken, olayın ardından kaçan şüpheliler ise gözaltına alınmıştı.

Silahlı saldırı anı kamerada

Olay anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilde bulunan 2 şüpheli şahısın sokaktan geri çıkarak hızlı bir şekilde ayrıldıkları, bir süre sonra yeniden sokağa geldikleri, tırın yanında bulunan görevliyle tartıştıkları, bunun üzerine şüphelilerden birinin silahıyla Murat E.'ye ateş ettiği, yaralanan şahsın yere düştüğü, şüphelilerin ise olay yerinden yaya şekilde hızla kaçarak uzaklaştığı yer alıyor.

Kaynak: İHA
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Pendik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te yardım tırının görevlisine silahlı saldırı anı kamerada - Son Dakika

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