Pendik'te yarım asırlık çınar ağaçlarına bakım - Son Dakika

Pendik'te yarım asırlık çınar ağaçlarına bakım

Pendik Belediyesi yarım asırlık çınarların bakımını yeniledi

İSTANBUL - Pendik Belediyesi ekipleri, yarım asırlık çınar ağaçlarının bakımlarına bu yıl yeniden başladı. Belediye ekipleri, yaklaşık 242 ağacın çürük kesimlerini budayıp böceklere karşı çam katranı sürerek ağaçların ömrüne ömür katacak bir çalışmaya imza attı. Çınar ağaçlarına yönelik çalışmalar havadan görüntülendi.

Pendik Belediyesi tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen yarım asırlık çınar ağaçlarının bakımlarına bu yıl yeniden başlandı. İlçedeki çarşı ve çevresinde bulunan 242 ağacın budama, restorasyon ve rehabilitasyonu ve gübreleme çalışmaları için Pendik Belediyesi ekipleri seferber oldu. Yapılan bakım çalışması ile ağaçlarda tedaviye yönelik kovuk alanlar, mantarlar, çürümüş kısımlar, dal kırıklığı olan pürüzlü yüzeyler ve benzeri yüzeyler kazınarak temizlenerek daha uzun ve sağlıklı yaşamalarına destek olunması amaçlandı. Titizlikle yapılan çalışmalar sonrasında asırlık çınar ağaçları yıllarca sağlıklı yaşayacak hale getirildi. Öte yandan ekiplerin çalışmaları havadan görüntülendi.

"Gelecek nesillere aktarmak üzere çınar ağaçlarımıza sahip çıkıyoruz"

Çınar ağaçlarına yönelik bakım çalışmaları hakkında konuşan Pendik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Hami Atan, "Pendik Belediyesi olarak her sene asırlık çınarlarımızı gelecek nesillere daha sağlıklı ulaştırmak için elimizden gelen çalışmayı düzenli olarak yapıyoruz. İlk aşamada ağaçlarımızın beslenmesi açısından kök sisteminin havalandırılması yapılıyor ve ağacın hayvansal gübre katkılı bitki beslenmesini sağlıyoruz. Bitkilerin kök sistemini boğacak beton parçalarını temizleniyor. Aynı zamanda biz burada ızgara kullandık, ve bu ızgaralar gövdenin gelişimini engelleyecek kısımlardaki daraltıcı engeller ortadan kaldırıldı. Ağacın gövdesinde bulunan mantari hastalıklara karşı koruyucu olarak ilaçlama yaparak önlem alıyoruz. İlaçlama sonrası katran ile bariyer oluşturup patojenlerin yayılmasını engelliyoruz. Son aşamada şekil budaması yaparak bakım çalışmasını tamamladık. Biz bu önlemleri zamanında önceden aldığımızda ağaçlarımıza yönelik hastalıkların önüne geçmiş olacağız" diye konuştu.