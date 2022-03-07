PENDİK'TE YARIM MİLYON DEĞERİNDE KAÇAK MAZOT ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
Üye Girişi

PENDİK'TE YARIM MİLYON DEĞERİNDE KAÇAK MAZOT ELE GEÇİRİLDİ

07.03.2022 19:13

PENDİK'te atık yağlardan mazot üretilen bir tesise yapılan baskında piyasa değeri yarım milyon lira olan yaklaşık 30 bin litre kaçak mazot ele geçirildi.

PENDİK'te atık yağlardan mazot üretilen bir tesise yapılan baskında piyasa değeri yarım milyon lira olan yaklaşık 30 bin litre kaçak mazot ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken akaryakıtın TIR parklarında satıldığı öğrenildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir takip ettikleri Pendik Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir tesise baskın düzenledi. Yapılan incelemelerde atık yağın işlenerek mazota dönüştürüldüğü tesiste piyasa değeri yarım milyon lira olan yaklaşık 30 bin litre kaçak mazot ele geçirildi. Baskında 2 kişi gözaltına alınırken tesisin önünde park halinde bulunan panelvan araçta da TIR parklarında satılmak üzere bekletilen 5 bin litre kaçak mazot olduğu görüldü.

PENDİK'TE YARIM MİLYON DEĞERİNDE KAÇAK MAZOT ELE GEÇİRİLDİ
PENDİK'TE YARIM MİLYON DEĞERİNDE KAÇAK MAZOT ELE GEÇİRİLDİ
PENDİK'TE YARIM MİLYON DEĞERİNDE KAÇAK MAZOT ELE GEÇİRİLDİ
PENDİK'TE YARIM MİLYON DEĞERİNDE KAÇAK MAZOT ELE GEÇİRİLDİ
PENDİK'TE YARIM MİLYON DEĞERİNDE KAÇAK MAZOT ELE GEÇİRİLDİ
PENDİK'TE YARIM MİLYON DEĞERİNDE KAÇAK MAZOT ELE GEÇİRİLDİ

YORUMLAR
500
Serenay Sarıkaya Hakkında Şok Gerçek! Aile Sırrı Ortaya Çıktı Serenay Sarıkaya Hakkında Şok Gerçek! Aile Sırrı Ortaya Çıktı Köprü geçiş ücretinden kaçan motosikletliden pes dedirten yöntem: Plakasını cerrahi maskeyle kapattı Köprü geçiş ücretinden kaçan motosikletliden pes dedirten yöntem: Plakasını cerrahi maskeyle kapattı

İstanbul, Pendik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PENDİK'TE YARIM MİLYON DEĞERİNDE KAÇAK MAZOT ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika


Son Dakika
18:47 Muharrem İnce hakkında 4 yıl 8 ay hapis talebi
17:50 Standart altının kilogram fiyatı, 907 bin liraya yükseldi
17:39 Rusya- Ukrayna arasında üçüncü tur müzakere görüşmeleri başladı
17:30 Saldırıya uğrayan Uğur Karakullukçu'nun sosyal medya paylaşımı gündem oldu: Başıma bir şey gelirse sorumlular bellidir
17:28 Gördüğü şiddet sebebiyle babaevine sığınmıştı! Eşini öldüren cani kocaya iyi hal indirimi uygulandı
17:11 Köpekten kaçarken kamyona yakalanan kız sağ bacağından oldu!
17:04 Adana'da yolda yürüyordu! Silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
16:52 Galatasaray'da Fatih Terim ve Dursun Özbek'in geri dönüş hazırlığı başladı!
16:45 Kuyumcuya güvendiler! Dolandırılan esnaf ve mahalleli gözyaşları içinde dertleştiler
16:40 Araç sahiplerine kötü haber! Benzin 57 kuruş, motorin 1 lira 44 lira zamlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 19:32:02. #1.13#
SON DAKİKA: PENDİK'TE YARIM MİLYON DEĞERİNDE KAÇAK MAZOT ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement