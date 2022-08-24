PENDİK'TE ANAHTAR KOPYALAYARAK LÜKS OTOMOBİLİ ÇALDILAR - Son Dakika
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PENDİK'TE ANAHTAR KOPYALAYARAK LÜKS OTOMOBİLİ ÇALDILAR

24.08.2022 12:14
PENDİK'TE ANAHTAR KOPYALAYARAK LÜKS OTOMOBİLİ ÇALDILAR

PENDİK'te yaşayan Lütfü Bakkal'ın, otomobiline aksesuar taktırmak için tamirciye bıraktığı lüks otomobili, daha güvenli olsun diye park ettirdiği Alibeyköy'deki İSPARK'tan çalındı.

PENDİK'te yaşayan Lütfü Bakkal'ın, otomobiline aksesuar taktırmak için tamirciye bıraktığı lüks otomobili, daha güvenli olsun diye park ettirdiği Alibeyköy'deki İSPARK'tan çalındı. Bakkal, araç kartı ve iki anahtarı da kendisinde olmasına rağmen, İSPARK görevlisinin otomobilin çıkışına izin verdiğini vurgulayarak "Bu kişinin hırsız olduğu belli, şapkası var, yüzü yarıya kadar kapanmış durumda. İçeri girerken de şüpheli giriyor" dedi.

Eyüpsultan Alibeyköy'de 18 Ağustos Perşembe günü saat 06.00 sıralarında, Lütfü Bakkal'a ait lüks otomobil İSPARK Alibeyköy Yeşiltepe zemin altı otoparkından çalındı. Bakkal, aksesuar taktırmak için Sarıyer Maslak'ta bir tamirciye götürdüğü otomobilini, gündüz işlemler yapıldıktan sonra, daha güvenli olacağı düşüncesiyle İSPARK'a bırakılmasını istedi. Tamirci de aracı diğer aksesuarlarının takılabilmesi için Eyüpsultan'daki başka bir firmaya getirdi. Otomobili de araç sahibinin isteği üzerine İSPARK Alibeyköy Yeşiltepe zemin altı otoparkına bıraktı. Lütfü Bakkal, otomobilinin anahtarı kopyalanarak otoparktan çalındığı haberini aldı. Bakkal, polise başvurarak şikayetçi oldu. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

"HIRSIZ OLDUĞU ALENEN BELLİ"

Lütfü Bakkal, "Aracımı aksesuar yapımı için Maslak'ta bir firmaya verdim. Akşam sanayi kapandığı için, daha güvenli olacağı düşüncesiyle özellikle İSPARK'a bırakılmasını ben istedim. Sonrasında da İSPARK'tan çalınma olayı gerçekleşiyor. Dikkatimizi çeken bazı şeyler var. İSPARK görevlisi aracı kartı ve iki anahtarı bendeyken bu aracın çıkmasına müsaade ediyor. Herhangi bir tutanak yok bununla ilgili. Bu kişiye kart cezası kesiliyor. Hırsız olduğu belli. Şapkası var, yüzü yarıya kadar kapanmış durumda. İçeri girerken şüpheli giriyor, araç girişinden girmiyor. Direk aracın yanına gidiyor" dedi.

"ANAHTAR KOPYALANMIŞ, DİJİTAL ANAHTARLA UZAKTAN KİLİDİNİ AÇIYOR"Otomobilini aksesuar yapımı için 4-5 farklı yere götürdüğünü söyleyen Bakkal, "Maslak'taki firmaya aracımı teslim ettim, sözleşmem var. Olayda anahtar kopyalanması mevcut. Dijital anahtarla aracın kilidini uzaktan açıyor. Giriyor içeri ve çalıştırıp gidiyor. Aracı teslim ettiğim iş yerinin sahibi bana ulaştı. Çalınmasından yaklaşık 2 saat sonra, aracı almaya gittiğini ve yerinde olmadığını söyledi" diye konuştu.

"ÖNEMLİ OLAN ARACIMIN ORTAYA ÇIKMASI" Aracının takılan aksesuarlarla yaklaşık 1.8 milyon TL değerinde olduğunu belirten Bakkal, "Şikayetçi olduk emniyet görevlileri bize yardımcı oluyorlar. Gelişmeleri takip ediyoruz ama önemli olan aracımın ortaya çıkması ve bunu yapanların bir an önce yakalanması. Tek isteğimiz bu. Bizi üzen, aracımı İSPARK'a, yani devletin, belediyenin yerine bırakın diyorum. Kapıda 24 saat bekçisi var. İSPARK görevlisi 20 TL ceza kesip, ne ruhsatı görmek istiyor ne de polis çağırıyor. Bu kişinin kartı kayıp ama aracı çıkarmak istiyor diye. 20 lira gibi komik bir rakama 1 milyon 700 bin liralık aracı çalınıyor" dedi.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Eyüpsultan, Sarıyer, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PENDİK'TE ANAHTAR KOPYALAYARAK LÜKS OTOMOBİLİ ÇALDILAR - Son Dakika

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