PENDİK'TE YAŞLI KADINA KAPKAÇ DEHŞETİ KAMERADA - Son Dakika
Son Dakika Güncel PENDİK'TE YAŞLI KADINA KAPKAÇ DEHŞETİ KAMERADA - Son Dakika

PENDİK'TE YAŞLI KADINA KAPKAÇ DEHŞETİ KAMERADA

6 saat önce

PENDİK'te yaşlı kadınların arkasından yanaşarak kollarındaki çantaları kapkaç yapan şüpheli yakalandı.

PENDİK'TE YAŞLI KADINA KAPKAÇ DEHŞETİ KAMERADA, System.String[]
PENDİK'te yaşlı kadınların arkasından yanaşarak kollarındaki çantaları kapkaç yapan şüpheli yakalandı. Şüphelinin yolda yürüyen yaşlı kadının kolundaki çantayı alıp kaçtığı anlar kameralara yansıdı.

Pendik'te bir şüphelinin yaşlı kadınların arkasından yanaşarak kollarındaki çantaları kapkaç yaptığı bilgisini alan Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen ekipler şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüphelinin 17 Ocakta Sapanbağları Mahallesi ve 21 Ocakta Yeni Mahalle'deki kapkaç olaylarını yapan Emsal K. (25) olduğu belirlendi. Şüpheli Pendik, Bahçelievler Mahallesi'nde gözaltına alındı. Şüphelinin, üstünden mağdurlara ait 1 cep telefonu ele geçirildi.  Çalışmaların devamında ise şüphelinin son olayda çaldığı çanta içerisindeki mağdura ait kimlik, cüzdan ve 10 lira parayla bulundu.   Emsal K. emniyetteki, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine ko0nuşldu. Şüphelinin yaşlı kadının çantasını çaldığı anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntü Dökümü:

---------------

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Olay anı


- İstanbul
Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü, Pendik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 01:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den 4 il için yoğun kar yağışı uyarısı
İstanbul Barosu, adliyelerdeki fiyat eşitsizliğine karşı avukatları boykota çağırdı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, İSMEK'teki 'aşağılama ve taciz' iddiaları için müfettiş görevlendirdi Babasının silahı ile oynayan 17 yaşındaki Armağan, kendini vurdu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 19:58:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: PENDİK'TE YAŞLI KADINA KAPKAÇ DEHŞETİ KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]