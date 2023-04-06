Pendik'te yaşlı kadına tekme tokat şiddet kamerada - Son Dakika
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Pendik'te yaşlı kadına tekme tokat şiddet kamerada

06.04.2023 15:54
Pendik'te yaşlı kadına tekme tokat şiddet kamerada

Pendik'te bir şahıs sokak ortasında yaşlı kadını darp etti.

Pendik'te bir şahıs sokak ortasında yaşlı kadını darp etti. Çevredekiler ise kadını darbeden kişiyi tekme tokat dövüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sülüntepe Mahallesi'nde pazardan dönen yaşlı kadın kimliği belirsiz erkek şahsın tekme tokat saldırısına uğradı. Aldığı darbelerle yaşlı kadın yere düşerken, yaşlı kadının yardımına mahalle sakinleri koştu. Şahıs uzaklaştırılırken mahalle sakinleri yaşlı kadını darp eden şahsı tekme tokat dövdü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Pendik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te yaşlı kadına tekme tokat şiddet kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pendik'te yaşlı kadına tekme tokat şiddet kamerada - Son Dakika
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