Pendik'te yaşlı kadının çantasını çalan kapkaççı kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te yaşlı kadının çantasını çalan kapkaççı kamerada - Son Dakika

Pendik'te yaşlı kadının çantasını çalan kapkaççı kamerada

6 saat önce

Pendik'te yaşlı kadınların arkasından yaklaşarak çantalarını çalan şahıs, polis tarafında kıskıvrak yakalandı.

Pendik'te yaşlı kadının çantasını çalan kapkaççı kamerada, System.String[]

Pendik'te yaşlı kadınların arkasından yaklaşarak çantalarını çalan şahıs, polis tarafında kıskıvrak yakalandı. Çok sayıda suç kaydı olan şahıs tutuklandı. Kapkaççının yaşlı kadının çantasını alıp kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.


Pendik'te 17 Ocak tarihinde Sapanbağları Mahallesi ve 21 Ocak tarihinde Yeni Mahallede yaşlı kadınların çantalarının çalındığı kapkaç olaylarının ardından Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, her iki olayın da aynı yöntemle gerçekleştirildiğini, olayları gerçekleştiren şahsın Emsal K. (25) olduğunu tespit etti. Şahıs Pendik'te Bahçelievler Mahallesinde bulunan bir adreste yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın üzerinden mağdur bir şahsa ait 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Çalışmaların devamında polis, şahsın kapkaç yaptığı son olayın gerçekleştiği adrese yakın bir yerde yere atılmış halde bir çanta bulundu. Çantanın içerisinde mağdur şahsa ait kimlik, cüzdan ve 10 TL para ele geçirilerek muhafaza altına alındı.


Çok sayıda suç kaydı bulunan Emsal K. isimli şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.


Kapkaççının, yaşlı kadının arkasından yaklaşıp çantasını çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yaşlı bir kadın ile beraberindeki adam yürüdüğü sırada arkadan gelen kapkaççı çantayı çalıyor ve kaçıyor. Yaşlı kadın koştuysa da kapkaççıya yetişemiyor. - İSTANBUL

Pendik, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 01:28 Kaynak: İHA
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