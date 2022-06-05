Pendik'te çiçek hırsızlığı kamerada

Yaşlı teyzeler çiçekleri söke söke çaldılar

İSTANBUL - Pendik'te kimliği belirsiz 2 kadın, bir kafenin önünde bulunan çiçekleri sökerek çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Pendik'te Batı Mahallesi'nde geçtiğimiz Cuma günü gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kafe sahibi Tarık Göktuğ Durademir, iş yerini açmak için geldiğinde, kapının önünde bulunan çiçeğinin eksik olduğunu fark etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen Durademir, iki kadının yerinden söktüğü çiçekleri alıp gittiğini tespit etti. İşletme sahibi şikayette bulunmazken, çiçek hırsızlığı anları ise iş yeri kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde iki kadının yoldan geçerken çiçekleri fark ettiği ve etrafı kontrol ettikten sonra çiçekleri yerinden söktüğü görülüyor.

"Sistematik olarak çiçekleri çalıyorlar"

İş yeri sahibi Tarık Göktuğ Durademir,"Sabah geldik dükkanı açtık ve çiçeklerin çalındığını gördük. Zaten çok dikkat çeken pahalı çiçekler. Kameradan izledim. Gece 23.42 sıralarında iki tane teyzemiz geçerken gözleri takılıyor. Etrafı kontrol ettikten sonra çiçekleri söküp götürüyorlar. Araştırınca öğrendim ki ileride farklı bi dükkandan da çiçek alıp götürmüşler. Zannediyorum ki sistematik olarak iş yerlerinden çiçek alıp götürüyorlar. Kendilerini daha önce görmedim. Gece burdan geçtikleri için mutlaka tekrar geçerler diye düşünüyorum. Takipte olacağım." şeklinde konuştu.