Pendik'te yaşlıların market alışverişini zabıta ekipleri yapıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pendik'te yaşlıların market alışverişini zabıta ekipleri yapıyor - Son Dakika

Pendik'te yaşlıların market alışverişini zabıta ekipleri yapıyor

6 saat önce

Pendik'te Korona virüsü tedbirleri kapsamında evlerinden dışarı çıkmayan yaşlıların market ihtiyaçlarını zabıta ekipleri ile karşılıyor.

Pendik'te yaşlıların market alışverişini zabıta ekipleri yapıyor, System.String[]

Pendik'te Korona virüsü tedbirleri kapsamında evlerinden dışarı çıkmayan yaşlıların market ihtiyaçlarını zabıta ekipleri ile karşılıyor. Telefon ile sipariş alan ekipler ardından istenenleri yaşlıların evine götürüyor.


Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini gösteren Korona virüsünün Türkiye'de de görülmesinin ardından tedirginlik yaşayan vatandaşlar kalabalık ortamlardan uzaklaşmaya başladı. Vatandaşların yetkililerin "evlerinizden çıkmayın" uyarısına uymaya başlandı. Pendik Belediyesi de bu kapsamda ilçe genelinde evlerinde çıkmayan yaşlılara ekipleri ile market hizmeti veriyor.


Salgının oluşturduğu riskleri azaltmak adına ilçe sınırlarında yaşayan dezavantajlı durumda olan 65 yaş üstü vatandaşların yanı sıra engelli, evde bakım hastası, kronik rahatsızlığı bulunan acil ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik bir telefon hattı kuruldu. Kurulan bu çağrı merkezini arayan yaşlılar belediyeden ekip talebinde bulunuyor. Talebi değerlendiren belediye adrese zabıta ekipleri yönlendiriyor. Adrese giden zabıta ekipleri evdeki temel ihtiyaçların neler olduğunun listesini yaparak marketten alışveriş yaparak ihtiyaç sahibine teslim ediyor. Dolandırıcılığı önlemek adına yaşlılara yardıma gelecek olan zabıta ekiplerinin kimlik bilgileri veriliyor.


Konuyla ilgili bilgi veren Pendik Belediyesi Zabıta Müdürü Kenan Güler, "Ülkemizde Korona virüsünü önlemek adına bir dizi tedbirler alıyoruz. Risk gurubunda olan yaşlılarımıza dönük, 65 yaşın üstünde olan, kimsesiz olan, bakıma muhtaç ve dışarında alışverişini karşılamayacak olan kişiler bizi aramaları durumunda onların haftalık temel ihtiyaçlarını karşılayacak bir ekip oluşturduk" şeklinde konuştu.


66 yaşındaki Mustafa Bekar, "Pendik Belediyesi'ne, çalışanlarına ve başkanına çok teşekkür ediyorum. Zabıta kardeşlerimizi gönderdiler. Korona virüsü nedeniyle dışarı çıkmaya korkuyorum. Herkese teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 01:31 Kaynak: İHA

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