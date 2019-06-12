Pendik'te yaya alt geçidinde su baskını
50 dakika önce
Pendik'te yoğun yağış nedeniyle bir yaya alt geçidini su bastı.
Pendik
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 07:25 Kaynak: İHA
'te yoğun yağış nedeniyle bir yaya alt geçidini su bastı. Bir süre kullanılamayan alt geçitte belediye ekipleri suyu tahliye etmek için çalışmalar yaptı. Pendik'te etkili olan yoğun yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yayaların kullandığı bir alt geçitte yağış sebebiyle su baskını
meydana geldi. Baskın sebebiyle alt geçit kullanıma kapandı. Olay yerine gelen belediye ekipleri, tahliye çalışması yaparak alt geçitteki suyu tahliye etti.
(Halit Arslan/İHA)
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