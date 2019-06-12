Son Dakika Haberleri: Pendik'te yaya alt geçidinde su baskını
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Pendik'te yaya alt geçidinde su baskını

50 dakika önce

Pendik'te yoğun yağış nedeniyle bir yaya alt geçidini su bastı.

Pendik'te yoğun yağış nedeniyle bir yaya alt geçidini su bastı. Bir süre kullanılamayan alt geçitte belediye ekipleri suyu tahliye etmek için çalışmalar yaptı. Pendik'te etkili olan yoğun yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yayaların kullandığı bir alt geçitte yağış sebebiyle su baskını meydana geldi. Baskın sebebiyle alt geçit kullanıma kapandı. Olay yerine gelen belediye ekipleri, tahliye çalışması yaparak alt geçitteki suyu tahliye etti.
(Halit Arslan/İHA)
Pendik'te yaya alt geçidinde su baskını
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 07:25 Kaynak: İHA
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