PENDİK'TE YIKILMA TEHLİKESİ GEÇİREN 5 KATLI BİNA TAHLİYE EDİLDİ (1)
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Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHAPendik Dumlupınar Mahallesi'nde yıkılma tehlikesi geçiren 5 katlı bir bina tahliye edildi.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:17 Kaynak: DHA
Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA
Pendik Dumlupınar Mahallesi'nde yıkılma tehlikesi geçiren 5 katlı bir bina tahliye edildi. Belediye ekipleri, tahliye ettikleri binanın etrafına güvenlik şeridi çekti. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
Görüntü Dökümü:
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-Belediye başkanının inceleme yapması
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Pendik'te yıkılma tehlikesi geçiren 5 katlı bina tahliye edildi
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