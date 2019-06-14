Son Dakika Haberleri: PENDİK'TE YIKILMA TEHLİKESİ GEÇİREN 5 KATLI BİNA TAHLİYE EDİLDİ
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PENDİK'TE YIKILMA TEHLİKESİ GEÇİREN 5 KATLI BİNA TAHLİYE EDİLDİ

6 saat önce

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHAPendik Dumlupınar Mahallesi'nde yıkılma tehlikesi geçiren 5 katlı bir bina tahliye edildi.

Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA
Pendik Dumlupınar Mahallesi'nde yıkılma tehlikesi geçiren 5 katlı bir bina tahliye edildi. Belediye ekipleri, tahliye ettikleri binanın etrafına güvenlik şeridi çekti. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
PENDİK'TE YIKILMA TEHLİKESİ GEÇİREN 5 KATLI BİNA TAHLİYE EDİLDİ
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:19 Kaynak: DHA
DHA, Dumlupınar, Pendik, Güncel
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