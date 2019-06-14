Pendik'te yıkılma tehlikesi geçiren 5 katlı bina tahliye edildi (1)
4 saat önce
PENDİK Dumlupınar Mahallesi'nde yıkılma tehlikesi geçiren 5 katlı bir bina tahliye edildi.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:24 Kaynak: DHA
PENDİK Dumlupınar
Mahallesi'nde yıkılma tehlikesi geçiren 5 katlı bir bina tahliye edildi. Belediye ekipleri, tahliye ettikleri binanın etrafına güvenlik şeridi çekti. Pendik
Belediye Başkanı Ahmet Cin
olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
- İstanbul
Pendik'te yıkılma tehlikesi geçiren 5 katlı bina tahliye edildi
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