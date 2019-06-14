Son Dakika Haberleri: Pendik'te yıkılma tehlikesi geçiren 5 katlı bina tahliye edildi (1)
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Pendik'te yıkılma tehlikesi geçiren 5 katlı bina tahliye edildi (1)

4 saat önce

PENDİK Dumlupınar Mahallesi'nde yıkılma tehlikesi geçiren 5 katlı bir bina tahliye edildi.

Pendik'te yıkılma tehlikesi geçiren 5 katlı bina tahliye edildi (1), System.String[]
PENDİK  Dumlupınar Mahallesi'nde yıkılma tehlikesi geçiren 5 katlı bir bina tahliye edildi. Belediye ekipleri, tahliye ettikleri binanın etrafına güvenlik şeridi çekti. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:24 Kaynak: DHA
Dumlupınar, Pendik, Güncel
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