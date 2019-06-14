Son Dakika Haberleri: PENDİK'TE YIKILMA TEHLİKESİ GEÇİREN 5 KATLI BİNA TAHLİYE EDİLDİ 3
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PENDİK'TE YIKILMA TEHLİKESİ GEÇİREN 5 KATLI BİNA TAHLİYE EDİLDİ 3

4 saat önce

PENDİK'TE YIKILMA TEHLİKESİ GEÇİREN 5 KATLI BİNA TAHLİYE EDİLDİ 3(Aktüel 2)(Tür: İstanbul)

İSTANBUL - PENDİK'TE YIKILMA TEHLİKESİ GEÇİREN 5 KATLI BİNA TAHLİYE EDİLDİ 3 (Aktüel 2)
(Tür: İstanbul)
PENDİK'TE YIKILMA TEHLİKESİ GEÇİREN 5 KATLI BİNA TAHLİYE EDİLDİ 3
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:47 Kaynak: DHA
İstanbul, Aktüel, Güncel
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