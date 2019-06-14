PENDİK'TE YIKILMA TEHLİKESİ GEÇİREN 5 KATLI BİNA TAHLİYE EDİLDİ 3
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PENDİK'TE YIKILMA TEHLİKESİ GEÇİREN 5 KATLI BİNA TAHLİYE EDİLDİ 3(Aktüel 2)(Tür: İstanbul)
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:47 Kaynak: DHA
İSTANBUL - PENDİK'TE YIKILMA TEHLİKESİ GEÇİREN 5 KATLI BİNA TAHLİYE EDİLDİ 3 (Aktüel
2)
(Tür: İstanbul
)
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