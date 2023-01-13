Pendik'te yılbaşı gecesi denetime takılan vatandaş: "Hayatımda tatmadığım alkolün cezası" - Son Dakika
Üye Girişi

Pendik'te yılbaşı gecesi denetime takılan vatandaş: "Hayatımda tatmadığım alkolün cezası"

13.01.2023 19:00

Pendik'te yılbaşı gecesi denetime takılan vatandaş: "Hayatımda tatmadığım alkolün cezası" Denetimde alkolden ceza yedi, hayatı boyunca alkol kullanmadığını iddia etti Pendik'te otomobiliyle trafikte seyir halindeyken polis ekiplerince durdurulan sürücü, yapılan uygulamada 0,29 promil alkollü çıktı.

Pendik'te yılbaşı gecesi denetime takılan vatandaş: "Hayatımda tatmadığım alkolün cezası"

Denetimde alkolden ceza yedi, hayatı boyunca alkol kullanmadığını iddia etti

İSTANBUL - Pendik'te otomobiliyle trafikte seyir halindeyken polis ekiplerince durdurulan sürücü, yapılan uygulamada 0,29 promil alkollü çıktı. Hayatı boyunca hiç alkol kullanmadığını belirten sürücü, yaptırdığı kan testinde alkollü olmadığını öne sürerken, 6 ay ehliyetine el konulması ve 4 bin 500 lira cezai işlem uygulanmasına tepki göstererek durumu yargıya taşıdı.

Olay, geçtiğimiz yılbaşı gecesi saat 00.58 sıralarında Pendik'te meydana geldi. İddiaya göre 40 yaşındaki Eyüp Kaba, iş yerinden evine doğru ticari araçla seyir halindeyken polis uygulama noktasında durduruldu. Yapılan alkol testinde Kaba'nın 0,29 promil alkollü olduğu sonucu çıktı. Bunun üzerine 6 ay süreyle ehliyetine el konulan sürücüye, 4 bin 500 lira cezai işlem uygulandı. Kaba, en yakın hastaneye giderek kan testi yaptırdı. Kaba, yapılan kan testi sonucunda 0,1 promil alkollü olduğunu öğrendi. Mağdur olduğunu belirterek konu ile ilgili adli süreç başlatan Kaba, şahsi otomobil sürücülerinde baz alınan asgari promil sınırının, denetim esnasında ticari araç kullandığı için kendisinde baz alınmadığını ve bu nedenle kendisine cezai işlem uygulandığını ifade etti.

"Rutin polis kontrolünde alkol testi olmam istendi"

O anları anlatan Kaba, "Ben Kartal'da çalışıyorum. O bölgede ticaretle uğraştığımızdan ve geç saatlere kadar çalıştığımızdan dolayı çalıştığım yerden çıktım. Evime doğru giderken tam bu istikamette rutin polis kontrolüne takıldım. Rutin polis kontrolünde, alkol testi olmam istendi. Yılbaşı akşamı olduğu için de her geçen vatandaşın bunu yapmak zorunda olduklarını söylediler. ve ben bu rutin kontrolde, alkol kullanmadığım ve kendimi bildiğim için 'Bu neyin testi?' deyince emniyet mensubu arkadaşlar testi yapmak zorunda olduklarını söylediler. ve ben burada hayatımda ilk defa bir promil alkol testini üfledim. Hayatım boyunca tatmamış olduğum bir şeyin cezasını tam burada saat 00.58'de bana 4 bin 500 lira olarak verdiler. Yılbaşı sürprizi mi, yılbaşı hediyesi mi yoksa yılbaşı şakası mı olduğunu anlayana kadar zaten ehliyetimi aldılar" dedi.

"Hayatım boyunca hiçbir yerde alkol kullanmadım"

Devamında Kaba, "Ben emniyet güçlerine 'Hakkımı nerede arayacağım, nerede savunacağım?' diye sorduğumda onlar da bana hastaneden rapor almamı ve akabinde bu süreci takip etmemi söylediler. Ben de hastaneden rapor aldım. İlk hafta başında emniyete gittim. Emniyet mensuplarına alkollü olmadığıma dair beyanda bulundum. Onlar da bana 'Kusura bakmayın tamam doğru alkollü olmayabilirsiniz, kan tahlilleriniz bunu gösterebilir. Belki kolonya sürmüş olabilirsiniz, belki herhangi bir alkollü gösterecek olan gıda, meyve tüketmişsinizdir. Kanınızda çıkmadıysa bundan da olabilir. Siz bu süreci adli olarak itirazda bulunmanız ve bir dava açmanız gerekiyor' dediler. Ben de Anadolu Adliyesine gidip bu süreci işletmek için dava açtım. Ama bu davanın neticelenmesi 4 ay olduğunu biliyorum. ve ehliyetim 6 ay alındı. ve ben çalıştığım için şu anda elim kolum bağlandı. Bir insanın değeri bu kadar olmamalı. ve bir insana bu şekilde almamış ve kullanmamış olduğu bir maddenin faturasının bu olmaması gerekir. Hayatım boyunca hiçbir yerde alkol kullanmadım. Yetkililerden bu mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Ben mağdurum. Tatmadığım şeyin faturası bu olmamalı" diye konuştu.

(SC-CGK-ŞG-Y)

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Pendik'te yılbaşı gecesi denetime takılan vatandaş: 'Hayatımda tatmadığım alkolün cezası' Pendik'te yılbaşı gecesi denetime takılan vatandaş: 'Hayatımda tatmadığım alkolün cezası' Giresunspor, Oğulcan Çağlayan ile yolları ayırdı! Yeni takımını duyanlar kulaklarına inanamıyor Giresunspor, Oğulcan Çağlayan ile yolları ayırdı! Yeni takımını duyanlar kulaklarına inanamıyor

Yılbaşı, Pendik, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te yılbaşı gecesi denetime takılan vatandaş: 'Hayatımda tatmadığım alkolün cezası' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:54 Adana'da bir genç kız, "Beni zorla götürmeye çalışıyorlar" diyerek 2 saat boyunca arabanın altında saklandı
10:52 Vatandaşa, "Hükümetin memur ve emeklilere yaptığı yüzde 30 zam oranından memnun musunuz?" diye soruldu! İşte son anketten dikkat çeken sonuçlar
10:29 Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 18,78 seviyesinden işlem görüyor
10:32 Mini etekle ders anlatan öğretmen, sosyal medyada gündem oldu: Tepki gösteren de var savunan da
09:55 6'lı Masa'nın 10 saat süren toplantısının ardından ilk sözler: Adayı açıklamanın vakti geldi
09:47 Bursa'da cezaevi aracına düzenlenen terör saldırısının azmettiricisi Zeki Gürbüz, MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi
09:44 Alkollü bir şekilde direksiyon başına geçen ve polis çevirmesine takılan şarkıcı Berkay Şahin, 2 yıl trafikten men edildi
09:14 BDDK, cep telefonları için yapılan taksit düzenlemesinde limitleri yükseltti
09:07 Rusya ile ABD arasında Soğuk Savaş dönemini hatırlatan gerginlik! Sınıra füze yerleştirme tehdidi geldi
09:03 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklarımıza yönelik Şeker Ölçüm Cihazı Yardımımızda başvurularını başlattık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2023 23:06:59. #1.13#
SON DAKİKA: Pendik'te yılbaşı gecesi denetime takılan vatandaş: "Hayatımda tatmadığım alkolün cezası" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement