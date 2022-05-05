Pendik'te yol hazırlığı yapan ailenin erzak çantasını kağıt toplayıcısı böyle çaldı - Son Dakika
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Pendik'te yol hazırlığı yapan ailenin erzak çantasını kağıt toplayıcısı böyle çaldı

05.05.2022 11:22

Pendik'te yol hazırlığı yapan ailenin erzak çantasını kağıt toplayıcısı böyle çaldı Pendik'ten memleketleri Erzincan'a gitmek üzere hazırlık yapan Palut ailesi, hırsızlık mağduru oldu.

Pendik'te yol hazırlığı yapan ailenin erzak çantasını kağıt toplayıcısı böyle çaldı

İSTANBUL - Pendik'ten memleketleri Erzincan'a gitmek üzere hazırlık yapan Palut ailesi, hırsızlık mağduru oldu. Ailenin araçlarına yükledikleri takım çantası ve yiyeceklerinden oluşan erzak çantası, bir şahıs tarafından çalındı. Araçtaki çantaları arabasına koyan çekçekçi olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Pendik'te Esenler Mahallesinde 3 Mayıs Salı günü saat 05.00 sıralarında yaşandı. Memleketleri Erzincan'a gitmek isteyen Palut ailesi iş için kullandıkları elektrik malzemelerinin olduğu takım çantası ile yolda yemek için hazırladıkları erzak çantasını ticari araçlarının bagajına ve koltuğuna koydu. Ailenin eşyalarına araca koyup evine gitmesinden yaklaşık 20 dakika sonra bir çekçekçi, aracın yanına yaklaştı. Aracın kapısını zorlanmadan açan şahıs, araçta bulunan ve değeri yaklaşık 8 bin TL olan takım çantası ile yolluk erzak çantasını alarak kendi çekçek arabasına koydu. Şahıs olay yerinden uzaklaştıktan bir süre araçlarının yanına gelen aile, eşyalarını olmadığını fark etti. Güvenlik kameralarının incelenmesiyle hırsızlık mağduru olduklarını anlayan Palut ailesi durumu polise bildirdi.

"İnsanların yolda giderken ayırdıkları erzakları dahi çalacak duruma düşmüşle"

Hırsızlık mağduru Musa Palut, "Sabah bizimkiler memlekete gitmek için aracı burada yüklediler. Yükledikten sonra köşeden kağıtçı arkadaş izliyor mu, ne yapıyor. Sonra biz yüklemeyi yapıp yukarı çıktıktan sonra geliyor kapıyı açıyor. Hiçbir şey olmamış gibi, kendi malını alır gibi alıyor gidiyor. Bizim kaybımız büyük. 8 - 10 bin lira kaybımız var. Ama önemli olan burada bu arkadaşların, helal lokma kazanıyorlar, çöpten ekmeğini çıkarıyorlar diye düşündüğümüz insanlar çöpten ekmeğini çıkarmıyor. Bizim de ekmeğimize ortak oluyorlar. Önemli olan bu. İnsanların yolda giderken ayırdıkları erzakları dahi çalacak duruma düşmüşler. Acınası bir durum. Biz elektrikçiyiz. Elektrik takım çantası var. O takımları çalıyorlar. Zaten takım sekiz, on bin lira" dedi.

Hırsızlık anları kamerada

Çekçek arabasıyla gelen şahsın hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Palut ailesi yola çıkmadan önce araçlarına takım çantası ve erzak çantasını koyuyor. Ailenin evlerine girmesinden sonra aracın yanına gelerek kapıyı açan şahıs, araçtan aldığı çantaları çekçek arabasına koyup uzaklaşıyor.

Pendik'te yol hazırlığı yapan ailenin erzak çantasını kağıt toplayıcısı böyle çaldı
Pendik'te yol hazırlığı yapan ailenin erzak çantasını kağıt toplayıcısı böyle çaldı
Pendik'te yol hazırlığı yapan ailenin erzak çantasını kağıt toplayıcısı böyle çaldı
Pendik'te yol hazırlığı yapan ailenin erzak çantasını kağıt toplayıcısı böyle çaldı
Pendik'te yol hazırlığı yapan ailenin erzak çantasını kağıt toplayıcısı böyle çaldı
Pendik'te yol hazırlığı yapan ailenin erzak çantasını kağıt toplayıcısı böyle çaldı
Pendik'te yol hazırlığı yapan ailenin erzak çantasını kağıt toplayıcısı böyle çaldı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te yol hazırlığı yapan ailenin erzak çantasını kağıt toplayıcısı böyle çaldı - Son Dakika


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