Pendik'te yol kapatıp havaya ateş açtılar - Son Dakika

PENDİK'te araçlarıyla yol kapatan bir grup havaya ateş açtı.

Görüntüler Pendik Erol Kaya Caddesi'nde dün akşam saatlerinde çekildi. Asker uğurlama konvoyu caddeyi trafiğe kapattı. Araçlardan inenler müzik eşliğinde dakikalarca oynadı. Yol kapanınca diğer sürücüler ve çevredekiler tepki gösterdi. Bir süre sonra yolu kapatan gruptakiler araçlarına bindi. Bu sırada bir kişinin havaya ateş açtığı görüldü. Konvoy daha sonra yoluna devam etti.

- İstanbul