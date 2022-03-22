Yol verme kavgasında yumruklar, tekmeler havada uçuştu - Son Dakika
Üye Girişi

Yol verme kavgasında yumruklar, tekmeler havada uçuştu

22.03.2022 11:07
Yol verme kavgasında yumruklar, tekmeler havada uçuştu

Pendik'te iki sürücü arasında çıkan kavgada yumruklar ve tekmeler havada uçuştu.

Pendik'te iki sürücü arasında çıkan kavgada yumruklar ve tekmeler havada uçuştu. O anlar hem cep telefonu hem de araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde 09.30 sıralarında Pendik D-100 karayolu yan yolda meydana geldi. İddiaya göre, iki otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Kavganın büyüdüğü tartışmada yumruklar havada uçuştu. O anlarda diğer otomobil sürücüleri otomobillerinden inip koşarak kavgayı ayırmaya çalıştı. Trafiğin ortasında kavga eden sürücüler hem kendi hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı. Kavga nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, sürücüler korna çalarak kavga eden taraflara tepki gösterdi. Öte yandan sürücülerin yol verme kavgası hem vatandaşların cep telefonu hem de sürücülerin araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

(Halit Arslan - Sevgi Canpolat/ İHA)

Yol verme kavgasında yumruklar, tekmeler havada uçuştu
Yol verme kavgasında yumruklar, tekmeler havada uçuştu
Yol verme kavgasında yumruklar, tekmeler havada uçuştu
Yol verme kavgasında yumruklar, tekmeler havada uçuştu
Yol verme kavgasında yumruklar, tekmeler havada uçuştu
Yol verme kavgasında yumruklar, tekmeler havada uçuştu
Yol verme kavgasında yumruklar, tekmeler havada uçuştu
Yol verme kavgasında yumruklar, tekmeler havada uçuştu
Yol verme kavgasında yumruklar, tekmeler havada uçuştu
Yol verme kavgasında yumruklar, tekmeler havada uçuştu
Yol verme kavgasında yumruklar, tekmeler havada uçuştu
Yol verme kavgasında yumruklar, tekmeler havada uçuştu
Yol verme kavgasında yumruklar, tekmeler havada uçuştu

YORUMLAR
500
İçmimarlar Odası Genel Kurulu'nda gerginlik... Yumruklar havada uçuştu İçmimarlar Odası Genel Kurulu'nda gerginlik... Yumruklar havada uçuştu Ataşehir'de yumruklar, sandalyeler havada uçuştu Ataşehir'de yumruklar, sandalyeler havada uçuştu

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yol verme kavgasında yumruklar, tekmeler havada uçuştu - Son Dakika


Son Dakika
11:35 Tamer Karadağlı ve piyanist sevgilisi Iraz Yıldız ayrılık kararı aldı!
11:34 Grup toplantısında Bahçeli, Uzman çavuş-doktor kavgasına atıfta bulunarak hiç unutmadığı anısını anlattı!
11:33 Son Dakika! Devlet Bahçeli, Furkan Vakfı'nın eylemi hakkında konuştu: Türk polisi zamanında müdahale etmiştir, alınlarından öpüyorum
11:29 Ukrayna istihbaratından gündem olacak iddia: Sağlık sorunları yaşayan Putin'in yerine 'işkenceci' Bortnikov gelecek
11:24 Dolar/TL yeni günde 14,82 seviyelerinden alıcı buluyor
11:22 Becali, Galatasaray'a savaş açtı! UEFA'ya şikayette bulundu
11:21 Dünyada ayak basılmamış çukura inen bilim insanları anlattı: Bakterilerin ne olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok
11:12 80 yaşındaki kadın bakıcısı tarafından şiddet gördü! Eve yerleştirilen gizli kamera tüm gerçeği ortaya çıkardı
11:02 İbrahim Kutluay ve oyuncu Gülcan Arslan'ın aşk yaşadıkları ortaya çıktı!
10:58 Gram altının fiyatı yeni günde 921 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 11:43:57. #1.11#
SON DAKİKA: Yol verme kavgasında yumruklar, tekmeler havada uçuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement