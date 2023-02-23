Pendik'te yolda çökme oluştu, iki bina tahliye edildi - Son Dakika
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Pendik'te yolda çökme oluştu, iki bina tahliye edildi

23.02.2023 22:35

Pendik'te yolda çökme oluştu, iki bina tahliye edildi Pendik'te bir yolda çökme meydana geldi.

Pendik'te yolda çökme oluştu, iki bina tahliye edildi

İSTANBUL - Pendik'te bir yolda çökme meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan iki apartman tedbir amacıyla boşaltıldı. Meydana gelen çökmenin sebebine ilişkin ekipler tarafından inceleme başlatıldı. Çökme meydana gelen yol cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Olay, Pendik Kavakpınar Mahallesinde Birader Sokak'ta meydana geldi. Bir inşaatın ve apartmanların bulunduğu sokakta çökme meydana geldi. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, İGDAŞ ve Pendik Belediyesi ekipleri sevk edildi. Trafiğe kapatılan sokakta güvenlik önlemleri alındı. Ekipler tarafından sokak üzerinde doğalgaz ve elektrik tedbir amacıyla kesilirken, iş makinesiyle yolda çalışmalara başlandı.

İki bina tahliye edildi

Sokak üzerinde bulunan 4 ve 5 katlı iki apartman Pendik Belediyesi tarafından tedbir amacıyla boşaltıldı. Kimi apartman sakinleri yakınlarının evlerine giderken, 4 dairede oturan 12 vatandaş ise Pendik Belediyesi tarafından otele yerleştirildi. Çökmenin meydana gelme sebebi ve çökme nedeniyle çevredeki apartmanlarda hasar oluşup oluşmadığına dair ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Pendik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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