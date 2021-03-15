Pendik'te yüzleri gülümseten üniversiteli, önce çiziyor sonra hediye ediyor - Son Dakika

Pendik'te yüzleri gülümseten üniversiteli, önce çiziyor sonra hediye ediyor

15.03.2021 09:45

Pendik'te yüzleri gülümseten üniversiteli, önce çiziyor sonra hediye ediyor Üniversiteli genç, hobi olarak başladığı çizimlerle binlerce kişiye ulaştı Pendik'te yaşayan üniversite öğrencisi Erdem Çakıcı, hobi olarak başladığı çizimlerini sosyal medyada paylaşıp binlerce beğeni alınca,...

Pendik'te yüzleri gülümseten üniversiteli, önce çiziyor sonra hediye ediyor

Üniversiteli genç, hobi olarak başladığı çizimlerle binlerce kişiye ulaştı

İSTANBUL - Pendik'te yaşayan üniversite öğrencisi Erdem Çakıcı, hobi olarak başladığı çizimlerini sosyal medyada paylaşıp binlerce beğeni alınca, sanatını sokağa taşıdı. Yaptığı çalışmalarla yüzleri gülümseten Çakıcı insanları gizlice kara kalem ile resmettikten sonra hediye etmeye başladı.

İstanbul Pendik'te yaşayan ve Güzel Sanatlar bölümü öğrencisi olan Erdem Çakıcı, yüzleri gülümseten çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Çalıştığı işyerinde dükkana gelen müşterileri hobi olarak resmeden Çakıcı, sanatını sokaklara taşıdı. İlk çizdiği resimleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmaya başlayan Çakıcı'nın kara kalem çizimleri binlerce kişi tarafından beğenilince, yaptığı sanatı bir adım daha ileri taşıyarak sokakta gizlice çizdiği insanlara, resimlerini hediye etmeye başladı.

Sahilde oturduğu esnada resmi çizilen Berkan Tepe ise, "Böyle bir şey beklemiyordum. Bir anda gelince insan şaşırıyor. Güzel bir çizim olmuş. Daha önce kara kalem çalışması yapan çok kişi tanıdım ama Erdem gibi birisini ilk kez görüyorum. Çok güzel bir yeteneği var. Devamı gelir inşallah" dedi.

Pendik'te yüzleri gülümseten üniversiteli, önce çiziyor sonra hediye ediyor
Pendik'te yüzleri gülümseten üniversiteli, önce çiziyor sonra hediye ediyor
Pendik'te yüzleri gülümseten üniversiteli, önce çiziyor sonra hediye ediyor
Pendik'te yüzleri gülümseten üniversiteli, önce çiziyor sonra hediye ediyor
Pendik'te yüzleri gülümseten üniversiteli, önce çiziyor sonra hediye ediyor
Pendik'te yüzleri gülümseten üniversiteli, önce çiziyor sonra hediye ediyor
Pendik'te yüzleri gülümseten üniversiteli, önce çiziyor sonra hediye ediyor

Üniversite, İstanbul, Pendik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pendik'te yüzleri gülümseten üniversiteli, önce çiziyor sonra hediye ediyor - Son Dakika


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