Pendik'te zincirleme kaza; 2 yaralı - Son Dakika

Kamera: Mustafa ESEN/ PENDİK, D-100 Karayolu'nda 5 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle D-100 karayolunun trafiği bir süre aksadı.

Kaza, D-100 Karayolu Tavşantepe mevkiinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Kartal istikametinde 5 otomobilin karıştığı zincirleme kaza oldu. Kazada otomobillerde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından D-100 karayolunda trafik bir süre aksadı. Tek şeritten sağlanan trafik nedeniyle polis bir süre olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Kazaya karışan sürücülerden Sami Kılıçer, "Ben hiçbir şey anlamadım. Bir anda çarptım zaten. Bir durdu, arkamdaki vurunca daha çok çarptım. İki kere kafamı vurdum. Sonra arabadan indim. Ne olduğunu da anlamadım. Kızım vardı yanımda. Onu da idmana götürüyordum. Arkadaşıma verdim o götürdü. Her şey saniyeler içinde oldu" şeklinde konuştu.Kaza nedeniyle aksayan trafik, araçların kaldırılması ile normale dönerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.