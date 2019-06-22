Son Dakika Haberleri: Pendik'te zincirleme trafik kazaları - İSTANBUL
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Pendik'te zincirleme trafik kazaları - İSTANBUL

1 saat önce

Pendik'te meydana gelen iki ayrı zincirleme kazada bir kişi yaralandı.

Pendik'te meydana gelen iki ayrı zincirleme kazada bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kurtköy TEM bağlantı yolu Tersane istikametinde seyreden 34 TY 2480 plakalı otomobil, Çamçeşme Kavşağı yakınında yol kenarında Ro-Ro limanı için sıra bekleyen tırlara çarpmamak için şerit değiştiren 26 DG 110 plakalı minibüsle çarpıştı. Yolu ayıran beton bariyer ile minibüs arasında sıkışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bu arada, kaza alanının 100 metre gerisinde bir başka kaza daha meydana geldi. 3 otomobil ve bir tırın karıştığı kazada yaralanan olmazken, TEM bağlantı yolu tersane yönü trafik akışına kapatıldı.
Çevredeki vatandaşlar ve sürücüler, Ro-Ro limanı için sıra bekleyen tırların bağlantı yolunda bir şeridi kapatacak şekilde uygunsuz olarak park ettiklerini ve çok sayıda kazaya neden olduklarını öne sürdü.
Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar trafik akışına açıldı.
Pendik'te zincirleme trafik kazaları - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 01:00 Kaynak: AA
TEM Otoyolu, Pendik, Güncel
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