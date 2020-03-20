Pendik'teki balkonları çöken bina - Son Dakika

Pendik'te mühürlenen binanın sakinleri otellere yerleştirildi.

Batı Mahalle Dr. Orhan Maltepe Caddesi'nde Pendik Devlet Hastanesinin yanında bulunan bazı balkonları çöken binada oturan vatandaşlar Pendik Belediyesi tarafından otellere yerleştirildiler. Mühürlenen binadan ve komşu binadan tahliye edilen vatandaşlar evlerinden kontrollü olarak eşyaların aldıktan sonra Pendik Belediyesi Zabıta ekiplerince otellere yerleştirildiler.

Rahatsızlıkları yüzünden yürüyemediği öğrenilen bina sakini 2 kadın olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulans ile kalacakları otele götürüldüler.