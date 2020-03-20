Pendik'teki balkonları çöken bina mühürlendi - Son Dakika

Pendik'te balkonları çöken bina belediye ekiplerince mühürlendi.

Batı Mahalle Dr. Orhan Maltepe Caddesi'nde Pendik Devlet Hastanesinin yanında bulunan 4 katlı binanın bazı balkonları çöktü. Bunun üzerine binadakiler tahliye edildi. Daha sonra Pendik Belediyesi ve İstanbul İtfaiyesi ekipleri binada incelemelerde bulundu. İncelemeler sonucu giriş katında lokanta ve iş yerleri bulunan 4 katlı bina belediye ekiplerince mühürlendi.

Balkonları çöken binanın bitişiğindeki binada bulunanlar da tedbiren tahliye edildi.