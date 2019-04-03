Pendik'teki Binanın Çatısında Çıkan Yangında 1 Kişi Yaralandı
2 saat önce
PENDİK'te 2 katlı binanın çatısında izolasyon çalışaması sırasında yangın çıktı.
PENDİK'te 2 katlı binanın çatısında izolasyon çalışaması sırasında yangın çıktı. Yangında bir işçi yaralandı. Kavakpınar Mahallesi Darılmaz Sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir binanınn çatısında izolasyon çalışmaları sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çalışmayı yapan işçiler alevlere müdahale etmeye çalıştı. Yangının büyümesi üzerine olay yerine Pendik
ve Tuzla
itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden işçilerinden biri yaralandı. İşçi
ambulansla Marmara
Üniverisitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye
ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Polis
olayla ilgili soruşturma başlattı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:15 Kaynak: DHA
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