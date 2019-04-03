Son Dakika Haberleri: Pendik'teki Binanın Çatısında Çıkan Yangında 1 Kişi Yaralandı

Pendik'teki Binanın Çatısında Çıkan Yangında 1 Kişi Yaralandı

2 saat önce

PENDİK'te 2 katlı binanın çatısında izolasyon çalışaması sırasında yangın çıktı.

Pendik'teki Binanın Çatısında Çıkan Yangında 1 Kişi Yaralandı, System.String[]
PENDİK'te 2 katlı binanın çatısında izolasyon çalışaması sırasında yangın çıktı. Yangında bir işçi yaralandı. Kavakpınar Mahallesi Darılmaz Sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir binanınn çatısında izolasyon çalışmaları sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çalışmayı yapan işçiler alevlere müdahale etmeye çalıştı. Yangının büyümesi üzerine olay yerine Pendik ve Tuzla itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden işçilerinden biri yaralandı. İşçi ambulansla Marmara Üniverisitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:15 Kaynak: DHA

İşçi, Pendik, Güncel
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