Son dakika haberi... PENDİK'TEKİ CİNAYETİN ŞÜPHELİSİ YAKALANDI; KAÇIŞ ANI KAMERADA - Son Dakika

PENDİK'te 38 yaşındaki Alper Yıldırım'ı silahla vurarak öldürmekten aranan iş arkadaşı yakalandı. Şüphelinin olayın ardından koşarak kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, 29 Ağustos tarihinde saat 21.45 sıralarında Ramazanoğlu Mahallesi, Kaynarca Caddesi, Yücelen Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Alper Yıldırım ve iş arkadaşı Murat E.(26) arasında tartışma çıktı. Daha sonra çıkan kavgaya dönüşen tartışmada Alper Yıldırım, Murat E., tarafından silahla vurularak yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yıldırım kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, yaptığı çalışmaların sonucunda şüpheli Murat E.'yi 11 Eylül Cuma günü Kartal'da yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin 11 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Polis yaptığı soruşturmada tanık ifadelerine başvurdu ve sokak çalışması yaptı. Şüpheli Murat E. ve Alper Yıldırım'ın iş arkadaşı olduğunu belirledi. Şubede işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli Murat E., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan şüphelinin olayın ardından koşarak kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.