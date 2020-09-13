Pendik'teki cinayetin zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Pendik'te iş arkadaşını silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 29 Ağustos'ta Pendik Ramazanoğlu Mahallesi'nde silahla vurulan Alper Yıldırım'ın, 10 Eylül'de Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmesi üzerine çalışma başlattı.

Saldırıyı Yıldırım'ın iş arkadaşı Murat E.'nin gerçekleştirdiğini belirleyen ekipler, bölgede yürüttükleri çalışmalar kapsamında, şüphelinin Kartal'da bir evde saklandığını tespit etti.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, şüpheliyi olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki sorgusunda, iş arkadaşını, kız arkadaşına sarkıntılık ettiği gerekçesiyle aralarında çıkan tartışma üzerine vurduğunu ve korkarak olay yerinden kaçtığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.