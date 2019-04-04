Son Dakika Haberleri: Pendik'teki Kaza Kamerada

Pendik'teki Kaza Kamerada

1 saat önce

Murat KORKMAZ/İSTANBUL DHA-PENDİK'te iki otomobilin çarpıştığı kazada araç sürücülerinden biri yaralandı.

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Murat KORKMAZ/İSTANBUL DHA-PENDİK'te iki otomobilin çarpıştığı kazada araç sürücülerinden biri yaralandı. Kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Necmettin Erbakan Caddesinde saat 14.00 sıralarında meydana gelen kazada Akın Dikyol yönetimindeki 34 HY 1090 plakalı otomobil, Ender Sokaktan caddeye çıkan Yenay Tonga yönetimindeki 34 UR 3442 plakalı araçla çarpıştı. Kaza nedeniyle caddede trafik bir süre durdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi. Sürücülerden Yenay Tonga kazayı yara almadan atlatırken, yaralanan Akın Dikyol ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Dikyol'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin yaptığı incelemenin ardından kaza yapan araçlar caddeden kaldırıldı. Öte yandan kaza anı çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde ara sokaktan çıkan otomobille caddede ilerleyen araç çarpışıyor. Caddede yürüyenler kaza yapan araçların yanına gidiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:03 Kaynak: DHA

DHA, Güncel
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