Pendik'teki kazada sıkışan sürücüyü itafiye kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pendik'teki kazada sıkışan sürücüyü itafiye kurtardı - Son Dakika

Pendik'teki kazada sıkışan sürücüyü itafiye kurtardı

6 saat önce

PENDİK'te iki otomobilin çarpıştığı kazada sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Pendik'teki kazada sıkışan sürücüyü itafiye kurtardı, System.String[]
PENDİK'te iki otomobilin çarpıştığı kazada sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, saat 12.15 sıralarında Pendik Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi ile Fırat Ilgaz Caddesi kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre Rıfat Ilgaz Caddesi'nden Muhsin Yazıcıoğlu Caddesine dönmek isteyen 34 HA 4444 plakalı otomobil sürücüsü Ali Çoban Cadde üzerinde seyir halindeki Hasan Alkan yönetimindeki 34 LU 7229 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler yaralandı. Yaralı Hasan Alkan araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hasan Alkan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücüler Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sebebiyle cadde üzerinde tek yönlü trafik yoğunluğu yaşandı. Araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü.


Hasan Alkan, İtfaiye, Pendik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 01:54 Kaynak: DHA
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