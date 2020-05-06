Pendik'teki orman yangını davasında karar...Aydos Ormanı'nı yakan örgüt şüphelisine müebbet ve 25... - Son Dakika

Pendik'teki orman yangını davasında karar...Aydos Ormanı'nı yakan örgüt şüphelisine müebbet ve 25 yıl hapis

İSTANBUL - Pendik'teki Aydos Ormanı'nı PKK adına yaktığı iddia edilen Yakup Akman yargılandığı davada müebbet ve 25 yıl hapse mahkum edildi.

Pendik'teki Aydos Ormanı'nı 19 Eylül 2019 tarihinde PKK terör örgütü adına yaktığı iddia edilen ve 2 ayrı suçtan müebbet ile 15 yıla kadar hapis istemiyle hakkında dava açılan Yakup Akman'ın İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesince yargılandığı dava geçtiğimiz günlerde karara bağlandı.

Mahkeme heyeti, sanık Yakup Akman'ı 'devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık Akman'ın cezasında indirim uygulayarak müebbette çarptıran mahkeme, 'orman yakma' suçundan 25 yıl hapse ve 20 bin adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Mahkeme, sanık Yakup Akman'ın 'devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma' suçundan da tutuklanmasına karar vererek, her iki suçtan da tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İddianameden

Pendik'teki Aydos Ormanı'nı 19 Eylül 2019'da yaktığı iddiasıyla tutuklu bulunan Yakup Akman hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü 'suçtan zarar gören' sıfatıyla yer almıştı. PKK terör örgütüne yakın olan sosyal medya hesabından yangının üstlenildiği aktarılan iddianamede 15.51 ile 18.12 saatleri arasında Pendik'te olduğunun tespit edilen sanık Yakup Akman'ın sanığın 17.49'da 112 Acil Servis'i, 17.50'de ise 110 Yangın İhbar hattını ve 155 Polis İmdat'ı arayarak Aydos Ormanı'nda yangın başladığı ihbarında bulunduğu anlatılmıştı.

İddianamede sanık Yakup Akman'ın yangını gördükten sonra hayatın olağan akışına göre aceleyle olay yerinden ayrılmayıp söndürmeye çalışmasının bekleneceği kaydedilmişti. Sanığın yangını çıkardığı için kendisini görenler olduğu fark edince olay yerinden ayrıldığı ifade edilmişti.

İddianamede, sanık Yakup Akman'ın PKK/KCK terör örgütünün yönlendirmesiyle Aydos Devlet Ormanı'nda 150 adet fıstık çamı ile 4 bin 685 metrekare alanın yanmasına neden olduğu ve 'Devletin güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla kurulmuş silahlı terör örgütü adına devlet ormanı yakma' suçundan müebbet, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan ise 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.