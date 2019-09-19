Pendik'teki orman yangını kontrol altına alındı
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PENDİK'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 06:56 Kaynak: DHA
PENDİK'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Pendik Kurtköy
'de bulunan ormanlık alanda saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 3 dönüm makilik alan hasar gördü.
Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntü
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