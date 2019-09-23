Pendik'teki orman yangınını çıkardığı iddia edilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından...
1 saat önce
Pendik'teki orman yangınını çıkardığı iddia edilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:22 Kaynak: İHA
Pendik'teki orman yangınını çıkardığı iddia edilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL
Emniyet kemeri yerine toka taktı, kazada öldü "Nasıl çektirmek istersiniz" sorusunu duyunca fotoğrafçıyı kurşuna dizdi Eşini birliğine teslim edip dönen kadın, kazada çocuğu ile can verdi Erdoğan gafı sonrası NTV'den ayrılan Oğuz Haksever, Haber Global'le anlaştı