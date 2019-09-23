Son Dakika Haberleri: Pendik'teki orman yangınını çıkardığı iddia edilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından...
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Pendik'teki orman yangınını çıkardığı iddia edilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından...

1 saat önce

Pendik'teki orman yangınını çıkardığı iddia edilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Pendik'teki orman yangınını çıkardığı iddia edilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından..., System.String[]

Pendik'teki orman yangınını çıkardığı iddia edilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Pendik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:22 Kaynak: İHA
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