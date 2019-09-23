Pendik'teki orman yangınını çıkarttığı iddia edilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından...
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Pendik'teki orman yangınını çıkartığı iddia edilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:17 Kaynak: İHA
Pendik'teki orman yangınını çıkartığı iddia edilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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