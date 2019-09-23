Son Dakika Haberleri: Pendik'teki orman yangınını çıkarttığı iddia edilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından...
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Pendik'teki orman yangınını çıkarttığı iddia edilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından...

10 dakika önce

Pendik'teki orman yangınını çıkartığı iddia edilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Pendik'teki orman yangınını çıkartığı iddia edilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Pendik'teki orman yangınını çıkarttığı iddia edilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından...

Pendik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:17 Kaynak: İHA
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