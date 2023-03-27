Pendik'teki otel yangınında ölü sayısı 3'e yükseldi - Son Dakika
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Pendik'teki otel yangınında ölü sayısı 3'e yükseldi

27.03.2023 14:50
Pendik'teki otel yangınında ölü sayısı 3'e yükseldi

Pendik'te geçtiğimiz Cuma günü bir otelde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.

Pendik'te geçtiğimiz Cuma günü bir otelde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı. Yangın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Öte yandan, otelin yetkilileri ve işletmecileri olan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Pendik'te geçtiğimiz Cuma günü sabah saatlerinde 7 katlı bir otelin 5. katında yangın çıktı. Kısa sürede tüm oteli saran yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Alınan son bilgilere göre otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Yangının sebebi belli oldu

Otelde çıkan yangına ilişkin yapılan çalışmalarda alınan ön rapora göre, otelin bodrum katında bulunan bir elektrikli sobanın kumaşı tutuşturmasından dolayı yangının çıktığı öğrenildi.

T.Ü., İ.D., ve F.C.'nin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin polis ekipleri tarafından otelin yetkilileri ve işletmecileri gözaltına alındı. Otelin şirket ortağı C.S., otel işletmecileri H.S., M.S., S.S. ve otel çalışanı A.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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