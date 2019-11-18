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Pendik'teki silahlı saldırganın olay yerine gidiş anı kamerada
6 saat önce
Pendik'te önceki gün aynı aileden 3 kişiyi tüfekle öldürdüğü, bir kişiyi de yaraladığı iddiasıyla tutuklanan zanlının, olay yerine gitme anına ait görüntüler ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 04:39 Kaynak: AA
Pendik'te önceki gün aynı aileden 3 kişiyi tüfekle öldürdüğü, bir kişiyi de yaraladığı iddiasıyla tutuklanan zanlının, olay yerine gitme anına ait görüntüler ortaya çıktı.
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