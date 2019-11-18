Son Dakika Haberleri: Pendik'teki silahlı saldırganın olay yerine gidiş anı kamerada
Son Dakika Güncel Pendik'teki silahlı saldırganın olay yerine gidiş anı kamerada - Son Dakika

Pendik'teki silahlı saldırganın olay yerine gidiş anı kamerada

6 saat önce

Pendik'te önceki gün aynı aileden 3 kişiyi tüfekle öldürdüğü, bir kişiyi de yaraladığı iddiasıyla tutuklanan zanlının, olay yerine gitme anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Pendik'te önceki gün aynı aileden 3 kişiyi tüfekle öldürdüğü, bir kişiyi de yaraladığı iddiasıyla tutuklanan zanlının, olay yerine gitme anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Pendik'teki silahlı saldırganın olay yerine gidiş anı kamerada

Pendik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 04:39 Kaynak: AA
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