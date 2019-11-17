Pendik'teki silahlı saldırıda ölen 3 kişi son yolculuklarına uğurlandı

PENDİK'te dün yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Orhan, Ahmet ve Rabia Yılmaz son yolculuklarına uğurlandı.

Pendik Güllü Bağlar Mahallesi Tandoğan Caddesi'nde dün sabah saatlerinde yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Orhan, Ahmet ve Rabia Yılmaz için cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazının ardından Güllübağlar Gül Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Yılmaz ailesinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Üç cenaze musalla taşına yan yana konulurken, Rabia Yılmaz'ın tabutunun üzerine kırmızı yazma örtüldü. Cenaze namazı öncesinde hayatını kaybedenlerin yakınları tabutların başından ayrılmadı. Kılınan namazın ardından Orhan, Ahmet ve Rabia Yılmaz'ın cenazeleri Pendik Yayalar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

- İstanbul