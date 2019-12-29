Pendik'teki trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pendik'teki trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Pendik'teki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

6 saat önce

Pendik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Pendik'teki trafik kazasında 1 kişi yaralandı, System.String[]

Pendik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM otoyolu Sabiha Gökçen Havalimanı yönünde Şirin A. idaresindeki 34 GB 7133 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

Kazada, otomobilde bulunan Filiz A. araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri araçta sıkışan yolcuyu bulunduğu yerden çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti.

İlk tedavisi olay yerinde yapılan Filiz A. ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Sabiha Gökçen, TEM Otoyolu, Pendik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 03:20 Kaynak: AA
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