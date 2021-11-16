Pendik'teki trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Pendik'teki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Pendik'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı.

Pendik'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı. Sahilyolu Bulvarı'nda Tuzla istikametinde seyir halindeki Demircan S. idaresindeki 34 GP 3353 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktıktan sonra devrildi. Kazada sürücü Demircan S. ile yanında bulunan Serkan Y. yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis bölgede güvenlik önlemleri alırken, yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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