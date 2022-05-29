Pendik'teki trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Pendik'teki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

29.05.2022 16:41

Pendik'te iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Pendik'te iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 34 RSL 67 plakalı otomobil ile 81 BS 002 plakalı otomobil, D100 karayolu Keresteciler mevkisinde çarpıştı.

Kazada bariyerlere çarpan 34 RSL 67 plakalı otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan kişi araç içinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D100 kara yolunda oluşan trafik, otomobillerin kaldırılmasıyla normale döndü.

Pendik'teki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Pendik'teki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Pendik'teki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Pendik'teki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Pendik'teki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Pendik'teki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Pendik'teki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Pendik'teki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Pendik'teki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

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Kaynak: AA

Otomobil, Pendik, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Pendik'teki trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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