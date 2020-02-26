Pendik'teki trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Pendik'teki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

6 saat önce

Pendik'te TEM otoyolu ile D-100 kara yolu bağlantısında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Pendik'teki trafik kazasında 3 kişi yaralandı, System.String[]

Pendik'te TEM otoyolu ile D-100 kara yolu bağlantısında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Pendik yönüne gitmekte olan Sabri A. idaresindeki 34 CIG 481 plakalı hafif ticari araçla aynı yönde ilerleyen Celil A. yönetimindeki 34 BVC 767 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışma sonucu sürücü Sabri A. ile diğer araçtaki iki yolcu yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza nedeniyle yolda ulaşım tek şeritten sağlanırken, trafik akışında yoğunluk oluştu.

TEM Otoyolu, Pendik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:26 Kaynak: AA
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