Pendik'teki trafik kazasında hayatını kaybeden çocuk toprağa verildi - Son Dakika

Pendik'te servis aracının çarpması sonucu hayatını kaybeden 11 yaşındaki Nedim Fındıklı'nın cenazesi defnedildi.

Yenişehir Mahallesi Bakü Caddesi Beydağı Sokak'ta dün, yolun karşısına geçtiği sırada servis minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden Orhangazi Ortaokulu öğrencisi 11 yaşındaki Nedim Fındıklı için Kurtköy Yavuz Sultan Selim Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına, Fındıklı'nın yakınlarının yanı sıra Pendik Kaymakamı İlhan Ünsal, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ile İlçe Müftüsü Hüseyin Baş da katıldı.

Cenazede taziyeleri kabul eden çocuğun babası Ünal Fındıklı ve ailenin diğer üyelerinin ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Ünal Fındıklı, daha önce de aynı bölgede kazaların meydana geldiğini anlatarak, "Akşam Sayın Kaymakam ve Belediye Başkanı geldiler, baktılar, çok ilgilendiler ve ellerinden geleni yapacaklarına söz verdiler. Orada gereken neyse yapılacağını söylediler. Başka Nedimler, Ahmetler, Mehmetler, hiç kimsenin çocuğuna bir şey olmasın. Aynı bölgede başka kazalar olmuş, maddi hasarlı. Biz tarafı değildik ama şimdi tarafıyız, diyecek bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Yaşar Fındıklı da kardeşinin ölümünden dolayı büyük üzüntü duyduğunu anlatarak, "Önlem alınmış olsa belki bu kaza olmayacaktı, belki hafif yaralanacaktı ama söyleyecek bir şey yok. O bölgede bir yaya geçidi, trafik ışığı olmalı." dedi.

Nedim Fındıklı'nın cenazesi, Kurtköy Mezarlığında toprağa verildi.

Yenişehir Mahallesi Bakü Caddesi Beydağı Sokak'ta, Orhangazi Ortaokulu öğrencisi 11 yaşındaki Nedim Fındıklı, yolun karşısına geçtiği sırada servis minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan servis şoförü A.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.