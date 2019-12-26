Pendik'teki trafik kazasında iki kişi yaralandı - Son Dakika
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Pendik'teki trafik kazasında iki kişi yaralandı

6 saat önce

Pendik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı.

Pendik'teki trafik kazasında iki kişi yaralandı, System.String[]

Pendik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Esenyalı Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi ile Rıfat Ilgaz Caddesi kesişiminde Hasan Alkan'ın kullandığı 34 LU 7229 plakalı otomobille Ali Çoban yönetimindeki 34 HA 4444 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin sıkıştığı yerden kurtardığı sürücü Alkan ile diğer otomobilin sürücüsü Çoban ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı, belediye ekipleri olay yerinde temizlik çalışması yaptı.

Hasan Alkan, Pendik, Ilgaz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 01:30 Kaynak: AA
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