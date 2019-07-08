Son Dakika Haberleri: Pendik'teki trafik magandaları cezaevine konuldu
Son Dakika Güncel Haber

Pendik'teki trafik magandaları cezaevine konuldu

1 saat önce

PENDİK'te 7 aylık hamile kadın ve eşinin bulunduğu otomobile saldıran Hasan Sel ve kardeşi Hüseyin Sel, tutuklanarak, Maltepe Cezaevi'ne konuldu.

Pendik'teki trafik magandaları cezaevine konuldu, System.String[]
PENDİK'te 7 aylık hamile kadın ve eşinin bulunduğu otomobile saldıran Hasan Sel ve kardeşi Hüseyin Sel, tutuklanarak, Maltepe Cezaevi'ne konuldu.
Pendik D-100 karayolunda 7 aylık hamile Ayfer Bahçıvan ve eşi Yunus Emre Bahçıvan'ın içinde bulunduğu otomobilin önünü keserek saldıran Hasan Sel ile kardeşi Hüseyin Sel, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak, Maltepe Cezaevi'ne konuldu. Hasan ve Hüseyin Sel'in yakınları, cezaevi önünde kardeşlerin gelmelerini bekledi. Yakınları cezaevine girmeden önce polis aracındaki kardeşlerle konuşarak, kendilerine içinde eşya bulunan çantalarını teslim etti. 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 08:03 Kaynak: DHA
Maltepe Cezaevi, Pendik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pendik magandasının elini sıkan polis amiri görevden alındı Trafikte hamile kadının aracına saldıran, maganda kardeşler tutuklandı Pendik'te hamile kadının olduğu araca saldıran Hasan Sel kimdir? Son Dakika! Reyhanlı'da boya imalathanesinde korkutan patlama!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 21:24:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pendik'teki trafik magandaları cezaevine konuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]