Son Dakika Haberleri: Pendik'teki Yangında 2 Çocuğuyla Alevlerin İçinde Kaldı

Pendik'teki Yangında 2 Çocuğuyla Alevlerin İçinde Kaldı

1 saat önce

PENDİK'te çıkan yangında bir kadın, iki küçük çocuğuyla alevlerin ortasında kaldı.

Pendik'teki Yangında 2 Çocuğuyla Alevlerin İçinde Kaldı, System.String[]
PENDİK'te çıkan yangında bir kadın, iki küçük çocuğuyla alevlerin ortasında kaldı. Önce alevleri söndürmeye çalışan kadın, başarılı olamayınca 2 çocuğunu alıp dışarı çıktı. Dumandan etkilenen kadın ve çocuklara olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın saat 11.30 sıralarında Orta Mahalle Alibaba Caddesi Tuğra Sokak'taki 3 katlı bir binanın giriş katında meydana geldi. Anne ve çocuklarının evde bulunduğu sırada evin elektrik tesisatında yangın çıktı. Anne Sultan Özek yangına müdahale etmek istedi. Alevlere müdahale etmekte başarısız olunca, 2 çocuğunu alıp dışarı çıktı. Bu sırada vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen Sultan Özek ve çocukları Asiye ve Efe Özek'e ilk müdahaleleri olay yerine gelen ambulansta yapıldı. Anne ve çocuklarının durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangın nedeniyle evde maddi hasar meydana gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 01:15 Kaynak: DHA

Anne, Güncel
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