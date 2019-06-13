Son Dakika Haberleri: PENDİK'TEKİ ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI TEM'DE TRAFİK YOĞUNLUĞUNA NEDEN OLDU
Son Dakika Güncel Haber

PENDİK'TEKİ ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI TEM'DE TRAFİK YOĞUNLUĞUNA NEDEN OLDU

7 saat önce

PENDİK'te TEM Otoyolu'nda 3 kamyonet çarpıştı.

PENDİK'TEKİ ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI TEM'DE TRAFİK YOĞUNLUĞUNA NEDEN OLDU, System.String[]
PENDİK'te TEM Otoyolu'nda 3 kamyonet çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralanırken, Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza saat 17.30 sıralarında TEM Otoyolu, Pendik mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan kamyonet önündeki iki kamyonete henüz bilinmeyen bir nedenle çarptı. Üç kamyonetin karıştığı kazada kamyonet sürücülerinden birisi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ilk tedavisi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan kamyonetlerin yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:
--------------------
-Yaralanan sürücünün ambulansta tedavi edilmesi (özel)
-Kazaya karışan araçlar
-Otoyolda oluşan trafik
-Polislerden görüntü
-Araçların kaldırılma çalışmaları
-Genel ve detaylar


 


Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 06:07 Kaynak: DHA
kaza, kamyonet, pendik, tem otoyolu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kırıkkale'de zincirleme kaza: 2 ölü, 17 yaralı (2) Takla atan taksiden araç sürücüsü burnu bile kanamadan çıktı Sürücü adayı vitesi karıştırınca ortalık savaş alanına döndü Kediyi suni teneffüsle hayata döndüren kahraman belediye işçisi o anları anlattı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 01:51:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: PENDİK'TEKİ ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI TEM'DE TRAFİK YOĞUNLUĞUNA NEDEN OLDU
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]