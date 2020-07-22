PENDİK TEM OTOYOLU'NDA KAMYON KAZASI - Son Dakika

TEM Otoyolu'nda, kamyonun bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kaza nedeniyle trafik oluştu.

TEM Otoyolu Pendik mevkisinde, İstanbul istikametine seyir halindeki 28 K 5817 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce bariyerlere, ardından da Kurtköy sapağındaki yön tabelasına çarparak durabildi. Sürücü, yara almadan kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, otoyolun İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Görüntü dökümü:

------------------------Ambulans ve itfaiye ekiplerinden görüntü-Kaza yapan kamyondan görüntü -Kaza yapan şöförden görüntü-Trafik görüntüsü

-Genel ve detay görüntü